Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kreuz stammte dieses Jahr von der LBS Bad Radkersburg © Katholische Kirche Steiermark

700 Lehrlinge der steirischen Berufsschulen sind am Mittwoch im Rahmen der Lehrlingswallfahrt nach Mariazell gepilgert. Motto der bereits zum 14. Mal durchgeführten Veranstaltung war diesmal "Wunder Welt im Wandel", teilte die Sprecherin der Wallfahrtsbasilika anschließend mit. In seiner Predigt appellierte der Kindberger Pfarrer Andreas Monschein an die jungen Wallfahrer, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und sich zu fragen: "Was hält unsere Welt zusammen? Was können wir für sie tun?"