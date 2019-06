Facebook

Die Schüler haben recherchiert, fotografiert und ihre Zeitung gestaltet © Jürgen Fuchs

In wenigen Tagen endet nicht nur das laufende Schuljahr, auch unsere „Schüler machen Zeitung“-Saison geht zu Ende. Im heurigen Jahr packten zwei Schulen aus der Region an, probierten sich in der Fotografie ebenso wie im Interviewen und kreierten dann im Styria Media Center ihre Kleine Zeitung. Während sich das Team der HAK Mürzzuschlag dem Semmering-Basistunnel widmete, setzte sich das Kapfenberger Gymnasium mit dem Studienförderprogramm Erasmus auseinander. Online kann nun bis zum 5. Juli das beliebteste Redaktionsteam von „Schüler machen Zeitung“ gewählt werden. Zu gewinnen gibt es 350 Euro für das beliebteste und 150 Euro für das zweitbeliebteste Team.