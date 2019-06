Am Samstag eröffnet die Sommerschenke auf Burg Oberkapfenberg, im Juli folgt das Restaurant. Bereits fixierte Hochzeiten und Veranstaltungen bleiben bestehen.

Andrew Abed Elnour hat seine Tätigkeit aufgenommen © Zimmer

Mit dem Beginn des Monats Juni hat auch Andrew Abed Elnour, der neue Pächter auf Burg Oberkapfenberg, seine Arbeit über den Dächern der Stadt aufgenommen. Ehe ab dem ersten Wochenende im Juli das Restaurant wieder den Betrieb aufnimmt, öffnet nun am Samstag, 8. Juni, zuerst einmal die Sommerschenke. Dort will Abed Elnour mit „frischen Cocktails und einer trendigen Getränkekarte“ punkten. Der Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer ist froh, die zuletzt über mehrere Jahre hinweg nur bedingt erfolgreiche Gastronomie nun in neue Hände legen zu können: „Er hat mit einem stimmigen und modernen Konzept überzeugt.“