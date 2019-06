Facebook

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit einer Notärztin, vier Sanitätern, die Bergrettung Mariazellerland mit fünf Mann sowie die Exekutive © Rotes Kreuz Mariazellerland/Plasch W.

Ein 25-jähriger Oberösterreicher unternahm am Mittwoch einen Radausflug in das Mariazellerland. Dabei radelte er auch auf die Mariazeller Bürgeralpe, um im Anschluss über eine der Downhillstrecken wieder abzufahren. Allerdings kam er dort unglücklich zu Sturz. Der junge Mann konnte selbst den Notruf absetzen worauf das Rote Kreuz Mariazellerland sowie die Bergrettung Mariazellerland ausrückten.



Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Patient durch die Bergretter mit einer Gebirgstrage zum Rettungswagen transportiert und dort notärztlich Weiterversorgt. Im Anschluss wurde der junge Oberösterreicher mit Verletzungen unbestimmten Grades in stabilem Zustand in das Landesklinikum Scheibbs transportiert.