Die Vertreter der Raiffeisen luden zur Jahreshauptversammlung © Raiffeisen

Die Comicfigur Dagobert Duck taucht am liebsten durch die Goldtürme seines Geldspeichers, die 50 Mitglieder des Schwimmclubs Mürzzuschlag bevorzugen hingegen das Schwimmbad Vivax. Dennoch ließ es sich der Verein um Obmann Gerald Märzendorfer nicht nehmen, sich am Dienstagabend bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Mürztal im Mürzer Stadtsaal zu präsentieren. Schließlich gehört der SC Mürzzuschlag zu jenen 205 Vereinen, die von der Raiffeisenbank im Vorjahr unterstützt wurden. „Wir haben 210.000 Euro für Vereine, Kultur, Sport und Veranstaltungen aufgebracht“, sagte Geschäftsleiter Gerald Baierling in seinem Förderbericht.