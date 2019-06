Zu Gast im Utschgraben Tolle Stimmung beim 4. Bachgstättn Open Air

Facebook

Feuerwehrkommandant Jürgen Rachwalik (l.) und die Mugls (Mitte) konnten zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Peter Koch (2.v.l.), 2. Vizebürgermeister Kletus Schranz (3.v.l.) sowie 1. Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger (3.v.r.), begrüßen © Gerhard Hafok

Die natürliche Veranstaltungskulisse im Utschgraben wurde am Wochenende zur Partyzone und lockte zahlreiche Besucher an, die sich das 4. Bachgstättn Open Air nicht entgehen ließen. Moderiert wurde die Veranstaltung wieder von Daniel Düsenflitz. Bürgermeister Peter Koch und Vizebürgermeister Kletus Schranz übernahmen, unterstützt von Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger, den Gösser-Bieranstich. Danach wurde mit den Mugls, Alexandra Lexer, Oliver Haidt, dem Mißebner Trio, Sisters and One und Sebastian bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Der Termin für das fünfte Bachgstättn Open Air steht auch bereits fest, dieses wird am 6. Juni 2020 stattfinden.