Die Auerhahnbalz ist auch für Jäger immer wieder ein Erlebnis. Es ist nicht leicht, sich dem Hahn unbemerkt zu nähern. Man muss jene kurzen Momente nützen, in denen er nichts hört.

Ein balzender Auerhahn hat Momente, in denen er nichts hört. Die muss man nützen © KK

Es ist vier Uhr früh und noch stockfinster, als wir aus dem Geländewagen steigen. Es ist sehr frisch, immerhin sind wir in 1200 Meter Seehöhe. „Geh am Wegrand, damit man dich nicht hört“, mahnt Bezirksjägermeister Anton Karlon den Neuling. Karlon hat gemeinsam mit seinem Bruder ein 135 Hektar großes Revier in Turnau.

