In der Region Obersteiermark Ost hat die Erarbeitung des „Masterplan Breitband“ begonnen, so sollen Betriebe weiter konkurrenzfähig bleiben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum Auftakt trafen sich Vertreter der Gemeinden und des Regionalmanagements © Regionalmanagement

Das Thema Breitband nimmt für Betriebe in der Region eine wichtige Rolle ein, um auch künftig konkurrenzfähig zu bleiben. Je stärker das Internet, desto größer die Chancen im globalen Wettbewerb. "Der Glasfaserausbau trägt wesentlich zur Sicherung des Wirtschafts-Standortes sowie zur Attraktivität der Standorte Leoben und Bruck-Mürzzuschlag bei. Aus diesem Grund ist dieser Masterplan für die Region besonders wichtig und zukunftsweisend für alle Gemeinden", sagt Regionalmanager Jochen Werderitsch. Schließlich werden in der östlichen Obersteiermark aktuell bestehende Infrastrukturdaten auf Städte- und Gemeindeebene sowie bei Infrastrukturträgern erhoben. Dabei wird der technische Ist-Zustand der Breitbandversorgung erfasst, um darauf aufsetzend in die zukunftsfähige Planung einsteigen zu können.