Ein Bild von der Eröffnung 2014 © Pototschnig F.

Exakt fünf Jahre ist es her, dass das Stadtkulturkino Bruck im Stadtsaal wieder eröffnete (Archivbild). An sieben Spieltagen pro Woche bietet das kleine, aber feine Kino in Zusammenarbeit mit dem Filmzentrum im Rechbauerkino in Graz und unter der Leitung von Dieter Pochlatko ein Kulturkinoprogramm mit bis zu drei Filmen pro Tag an. Dazu zählen auch Filme in 3D, in Originalsprache mit deutschen Untertiteln und regelmäßige Themenschwerpunkte.