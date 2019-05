Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Wlattnig, Leiter der Abteilung 7 beim Land Steiermark © Pototschnig Franz

Ein Kapfenberger rief am Dienstag verärgert an: „Ich verstehe das nicht. Da heißt es, ab 2. Mai kann man im Gemeindeamt die Unterlagen für die Briefwahl abholen, aber es gibt dort nichts.“ Auch in Bruck sind Wahlkartenwähler vergeblich wieder abgezogen: Es gab keine Wahlkarten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.