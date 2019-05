Die Landjugend Steiermark kürte in der Forstlichen Ausbildungsstätte Pichl in St. Barbara ihre besten Forstarbeiter und Forstarbeiterinnen.

Beim Bundesentscheid: Barbara Rinnhofer und Magdalena Kalcher (vorne), Markus Buchebner, Christian Rinnhofer, Dietmar Wöls und Matthäus Edegger © Landjugend

Der Landjugendbezirk Mürzzuschlag räumte beim Forstwirtschaft-Landesentscheid in der FAST Pichl so richtig ab: Markus Buchebner erkämpfte sich den ersten Landessieg in der Kategorie Ü18, und ihren fünften Sieg in Folge konnte sich Barbara Rinnhofer bei den Mädchen sichern. Im U18-Bewerb feierte Florian Grassauer von der Landjugend Kapfenberg überlegen den Sieg. Die heuer gut besuchte Schulwertung konnte Michael Gritsch von der Brucker Forstschule für sich entscheiden. Den Sieg in der Gästeklasse erreichte Lukas Steer. Durch die Leistungen der Langenwanger Barbara Rinnhofer, Christian Rinnhofer und Markus Buchebner sowie Christian Eder (Mürzzuschlag-Ganz) holte der Bezirk Mürzzuschlag auch den Mannschaftssieg.