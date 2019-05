Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der sportliche Ehrgeiz wird im Camp auch geweckt © Waltraud Trois

Mit der Landesliga-Mannschaft des SC Bruck zog Trainer Hermann Zrim erst am Dienstag ins Halbfinale des Steirer-Cups ein, am Freitag gastierte Spitzenklub St. Anna auf der Murinsel. Nun stehen noch weitere sieben Spieltage an, ehe sich Zrim in die Sommerpause verabschieden darf. Wobei das Wort Sommerpause im Wortschatz des 46-Jährigen nur bedingt vorkommt.