Der Frühlings-Brunch wiegte das Publikum mit toller Musik und gutem Essen vom Vormittag in den frühen Nachmittag.

Lucy (Gabriela Stieninger) mit ihren überaus musikalischen Wölfen auf der Bühne © (c) Martin Meieregger

Brunch ist die Kombination von Breakfast und Lunch - also Frühstück und Mittagessen. Dieses Wortspiel funktioniert zwar in der deutschen Sprache nicht, die Sache selbst aber sehr wohl, wie man am Sonntag im Brucker Stadtsaal feststellen konnte.