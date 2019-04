Facebook

Die Agrargemeinschaft Jauring in Aflenz wurde ausgezeichnet © Handlos

Keine Spur von Bettruhe herrschte am Donnerstagabend im Veranstaltungssaal der Landwirtschaftlichen Fachschule Hafendorf, hielt dort doch der Waldverband Mur-Mürztal in bereits bewährter Manier seine Jahreshauptversammlung ab. Derzeit vertritt der Waldverband die Anliegen von 805 regionalen Mitgliedern mit stolzen 25.000 Hektar Wald in den Bereichen Holzverkauf, Waldbewirtschaftung und Beratung.

Unter diesen 805 Mitgliedern befindet sich auch die LFS Hafendorf, wie Direktor Franz Doppelreiter sagte. „Der Waldverband ist ein wichtiger Abnehmer, schließlich verfügen wir über 3000 Hektar Fläche.“ In den letzten Jahren wurde der Wald jedoch vom Windwurf ebenso heimgesucht wie von Käfern, alleine im Oktober vermarktete die LFS Hafendorf 800 Festmeter an Schadholz über den Waldverband.

