Volksschule Hafendorf: guter Ruf, aber zu wenig Platz © BIRGIT ANGERER

Die Volksschule Hafendorf hat immer viel Zulauf an Schülern. Direktorin Birgit Angerer füllt die Klassen immer bis zur Höchstschülerzahl von 25 Schülern auf, die übrigen gehen in die Volksschule Körner am Schirmitzbühel oder in die Volksschule Pogier.

