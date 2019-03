Weil sich der Fahrer eines Tankfahrzeugs verschätze, blieb der LKW in einer Kindberger Unterführung stecken. Die Feuerwehr rückte aus.

Der Fahrer des Tankfahrzeugs dürfte sich verschätzt haben © FF Kindberg-Stadt

Ein frühzeitiges Ende nahm am Mittwochvormittag die Fahrt eines Tankwagens in Kindberg. Das Fahrzeug blieb in einer Unterführung stecken und musste von den Feuerwehren Kindberg-Stadt und Kindtal aus dieser Lage befreit werden. Nach dem Umpumpen der geladenen Fracht durch das Transportunternehmen wurde der LKW mittels Seilwinde geborgen.