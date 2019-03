Facebook

Gemeinsam mit Martin Schoiswohl (r.) hat die Stadt ihre neuen Markenbotschaften erarbeitet © BRUCK/MAILI

Wie stellen wir uns dar? Wie sprechen wir über uns selbst? Das klingt einfach, ist aber schwierig“, meinte Bürgermeister Peter Koch in einem Pressegespräch vor der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Thema: „Neue Markenbotschaften für Bruck an der Mur“. Als Ziel der Aktion nennt Koch Folgendes: „Wodurch grenzen wir uns von den Städten in unserer Nachbarschaft ab? Welche Alleinstellungsmerkmale haben wir?“