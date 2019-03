Das Vorbild kommt aus dem Mariazellerland: Der „Tag der Lehre“ in St. Marein und St. Lorenzen soll keine Eintagsfliege bleiben.

Und los geht’s: 27 Schüler vor dem Weg zu den Betrieben © Ulf Tomaschek

27 Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule St. Marein und der Fachschule Oberlorenzen begaben sich Mittwochnachmittag mit Lehrern und – teilweise – Eltern auf eine Exkursion der anderen Art. Sie besuchten in Kleingruppen je zwei, drei Betriebe in den Gemeinden St. Lorenzen und St. Marein, um sich über das Angebot an Lehrstellen zu informieren – freiwillig, wie die NMS-Lehrerinnen Martina Dornhofer und Marie-Sophie Janat sowie Oberlorenzen-Direktorin Herta Aldrian betonten.

