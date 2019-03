Ist’s am Josefitag klar, wird ein gutes Honigjahr

Facebook

Eine typische Darstellung des Heiligen Josef findet man in der Pfarrkirche St. Lorenzen © Dobrovolny Heike

Am heutigen Ehrentag aller Männer mit dem Namen Josef werden die Bienen aufgeweckt. Dabei wird in der Hoffnung auf ein gutes Honigjahr sanft auf die Bienenstöcke geklopft. Der Josefitag ist aber nicht nur für Imker von Wichtigkeit, auch die steirischen Schüler und Lehrer freuen sich über einen schulfreien Tag: Am 19. März feiert die Steiermark ihren Landespatron und die katholische Kirche ihren Schutzpatron.

Josef von Nazareth ist vor allem als fürsorglicher Familienvater bekannt. Josef nahm Maria als Frau, obwohl sie nicht von ihm schwanger war. Für die christliche Lehre ist dies das Zeugnis dafür, dass Maria Jesus vom Heiligen Geist empfangen hatte. Die Bezeichnung „Josefsehe“ steht bekanntlich für eine Ehe ohne Beiwohnung. Josef steht damit auch in heutiger Zeit stellvertretend für Ziehväter.