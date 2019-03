Bislang unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Kapfenberger Jugendzentrum Bunte Fabrik ein.

Die Bunte Fabrik feierte im Vorjahr mit einem großen Fest ihr 35-Jahr- Jubiläum © Marco Mitterböck

Eine unschöne Überraschung erlebten am Mittwoch die Betreiber des Jugendzentrums Bunte Fabrik in Kapfenberg. "Wir haben gegen 13 Uhr den Betrieb aufgenommen und gemerkt, dass eingebrochen wurde", schildert Geschäftsführer Benjamin Grundauer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Die Täter dürften voraussichtlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zugeschlagen haben, dabei schlugen sie die Glastüre ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude.

