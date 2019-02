Facebook

Die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf löschte den Brand © (c) Jonas Pregartner

Gegen 11.45 Uhr am Montag bemerkten Angestellte der in einem Kapfenberger Gebäude untergebrachten Betriebe eine Rauchentwicklung im Bereich des Hintereinganges. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass zwei Altpapiercontainer und in diesem Bereich gelagerte Kartonagen in Brand geraten waren. Sie versuchten, den Brand mit zwei Feuerlöschern einzudämmen, was jedoch misslang. Die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf, die mit insgesamt sechs Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, löschte den Brand.