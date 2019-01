Facebook

Hubert Pengg (r.) mit dem früheren Landeshauptmann Franz Voves © steiermark.at/Frankl

Am 25. Jänner ist Gewerke Hubert Pengg-Auheim im 90. Lebensjahr verstorben. Sein Name ist untrennbar mit dem Unternehmen Pewag-Gruppe verbunden. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat Hubert Pengg-Auheim das Unternehmen als Geschäftsführer geleitet und danach als Vorsitzender des Aufsichtsrats seine Erfahrung eingebracht und wesentliche Entscheidungen mitgetragen. Dadurch war er für den Aufschwung der Pewag-Gruppe in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitverantwortlich.

Durch eine Modernisierung des Maschinenparks und eine Rationalisierung in der Fertigung konnte das Unternehmen den steigenden Qualitätsanforderungen angepasst werden. Dadurch konnten auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Für seine Verdienste um Wirtschaft und Arbeit in der Steiermark hat Hubert Pengg-Auheim 2009 vom damaligen Landeshauptmann Franz Voves das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen bekommen. Das Requiem für den Verstorbenen wird am 8. Februar um 14 Uhr in der Pfarrkirche Wartberg (Gemeinde St. Barbara) gefeiert.