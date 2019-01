Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler schauen interessiert beim Schmieden zu © Klaus Morgenstern

An die 800 Burschen und Mädchen kamen am Donnerstag ins Ausbildungszentrum von Voestalpine Böhler in Kapfenberg. Sie reisten aus der gesamten Obersteiermark sowie aus dem angrenzenden Bezirk Weiz an, um sich über die 14 Lehrberufe zu informieren, in denen Lehrstellen angeboten werden. Schwerpunkt war diesmal die Information über die moderne, digitalisierte Arbeitswelt. Schließlich werden die Jugendlichen schon bald in diese Arbeitswelt eintauchen.