Bei den "Köpfen des Jahres" gab es auch einen Sieg für das Mürztal: Die Langenwangerin Klara Mißebner setzte sich in der Kategorie "Entertainment" durch.

Klara Mißebner setzte sich in der Kategorie "Entertainment" durch © Jürgen Fuchs

Rampenlicht ist für Klara Mißebner nichts Ungewohntes. Mit ihren elf Jahren stand die Langenwangerin bereits auf vielen Bühnen und bewies, dass sie das Harmonikaspielen versteht. Am Donnerstagabend eroberte sie die Bühne des Styria Media Centers in Graz, um dort die "Köpfe des Jahres"-Gala zu bereichern. Schließlich setzte sich die Elfjährige nicht nur in der Kategorie "Entertainment" durch, sondern gab auch gleich noch ihr Können zum Besten.