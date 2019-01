Weil ein Skifahrer nach einem Sturz nicht mehr aufstehen konnte, rückte am Sonntag die Turnauer Bergrettung aus.

Der Skifahrer wurde mit dem Akja abtransportiert © Bergrettung Turnau

Einen entspannten Sonntag wollte ein Skifahrer in der Turnauer Schwabenbergarena verbringen. Auf dem oberen Teil der Strecke kam der Mann jedoch so unglücklich zu Sturz, dass sein Ausflug jäh endete. Daraufhin wurde die Bergrettung Turnau alarmiert, sie Transportiere den Skifahrer mittels Akja ins Tal. Dort erfolgte die Übergabe an das Rote Kreuz.