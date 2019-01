Facebook

Bei den Burschen lag Matthias vorne © Fotolia (Evgeny Atamanenko)

Der Jahreswechsel ist eine beliebte Zeit, um Bilanz über das abgelaufene Jahr zu ziehen und es statistisch zu erfassen. So auch bei unseren Babyseiten: Im Jahr 2018 waren es 309 Fotos von Neugeborenen, die wir in der Regionalausgabe Mürztal und Mariazellerland veröffentlicht haben.

Bei den Vornamen der 158 Mädchen und 151 Buben setzte sich im Großen und Ganzen der Trend zu eher klassischen Vornamen fort. Matthias löste „Dauerbrenner“ Tobias an der Spitze ab, bei den Mädchen hatte erstmals Emma die Nase vorne. Auf dem zweiten Platz landeten bei den Buben ex aequo Alexander und Jonas, bei den Mädchen Sophia. Ebenfalls den Sprung aufs „Stockerl“ schafften im abgelaufenen Jahr David und Laura.