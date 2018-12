Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rohrbrücke über die Mürz wurde vom Kran in ihre Fundamente gehoben © (c) Franz Pototschnig

In den letzten Tagen wurde nahe der Papierfabrik Norske Skog die 42 Meter lange und 13,5 Tonnen schwere Rohrbrücke über die Mürz geschweißt und verschraubt. Am Donnerstag rückte die Firma Felbermayr mit schwerem Gerät an und hob das sperrige Gebilde in die Fundamente. Die beiden Leitungen – Vorlauf und Rücklauf – sind inklusive Isolierung 42 Zentimeter dick, die Heißwasserleitung selbst hat einen Durchmesser von 20 Zentimeter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.