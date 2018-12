Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klara Missebner kuschelte mit den Ziegen © Wernbacher

Zum ersten Mal veranstaltete das Trachtenhaus Wernbacher in St. Barbara einen Adventmarkt. Die Besucher konnten sich von Drechslerarbeiten, Krippen und Köstlichkeiten für die Adventzeit in Stimmung bringen lassen. Begeistert waren Jung und Alt von den Stallführungen von Trachten-Chef Edgar Wernbacher. Überraschend kam am Samstag auch ein Lamm zur Welt.