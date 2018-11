Der Obmann der Fotogruppe Thörl und Landesvorsitzende des Verbands österreichischer Amateurfotografen wurde in die Österreichische Gesellschaft für Photografie aufgenommen.

Vorsitzender Häusler (l.) mit Vorgänger Hammer © Alois Jäger

Bei der Abschlussveranstaltung der Landesfotoschau 2018 im Haus der Begegnung in der Kapfenberger Altstadt gab es eine überraschende Ehrung durch Franz Matzner, den Präsidenten der Interessensgemeinschaft internationaler Wettbewerbsfotografen (IIWF): Peter Häusler, Obmann der Fotogruppe Thörl und Landesvorsitzender des Verbands österreichischer Amateurfotografen, wurde in die österreichische Gesellschaft für Photografie aufgenommen. Die Fotogruppe Thörl hatte die 46. Landesmeisterschaft für künstlerische Fotografie ausgerichtet, die Prämierung der Sieger und die Ehrung langjähriger Mitglieder in Kapfenberg nahm der frühere Landesvorsitzende Franz Hammer vor.