Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Jubilar“ Hermann Pitow © KK

Erst kürzlich hat der Brucker Künstlerbund sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Und wer Künstlerbund sagt, muss auch Hermann Pitow sagen, Obmann und Motor seit Anbeginn sowie Gründer der Galerie Pitow bei der Minoritenkirche, welche am Donnerstag um 19.30 Uhr ihre Neueröffnung feiert. „25 Jahre Kulturarbeit, das ist unvorstellbar, ja unglaublich“, blickt Pitow zurück. Und es sei „einzigartig, was der Künstlerbund in dieser Zeit geleistet hat“, verteidigt er „seine“ Gruppe gegen den Vorwurf, nur Hobbykünstler zu sein. Der Maler und Bildhauer blickt auf bislang mehr als 290 Veranstaltungen in seiner Galerie zurück – und auf sage und schreibe 30.000 Besucher.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.