Die Pius-Band „Mundwerk“ spielt am Montag beim Festakt „100 Jahre Sozialministerium“ in Wien. Vier Lieder wurden extra einstudiert.

Christian Reiss (links) mit seinen „Mundwerk“-Musikern © Mundwerk

Christian Reiss und seine „Mundwerk“-Musiker von der Band des Pius-Institutes der Kreuzschwestern in Bruck haben allen Grund aufgeregt zu sein. Die Musiker werden am Montagvormittag den größten Auftritt ihrer Karriere hinlegen. „Wir wurden eingeladen, um bei der 100-Jahr-Feier des Sozialministeriums zu spielen“, sagt Reiss stolz. In der Säulenhalle des Museums für Angewandte Kunst in Wien werden die neun Musiker vier eigens einstudierte Stücke vor 280 geladenen Gästen zum Besten geben.

„Das ist alles sehr aufregend. Wir werden schon am Sonntag raus fahren und einen ausführlichen Soundcheck machen. Bei diesem besonderen Auftritt überlassen wir nichts dem Zufall“, erklärt Reiss. Einem Zufall haben die Musiker aber ihr Engagement zu verdanken. Vor einigen Wochen spielte die Band bei der Übergabe von 15 Assistenzhunden auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien. „Beate Hartinger-Klein (Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Gesundheit, Anm.) hat uns dort gehört und ganz spontan für den Festakt am Montag engagiert. Die Ministerin ist ja eine Steirerin, vielleicht haben wir deshalb umso mehr bei ihr punkten können“, sagt Reiss.

Nach der offiziellen Einladung mussten die Musiker vier Lieder einstudieren und eine CD mit den Aufnahmen nach Wien schicken. „Alles muss seine Richtigkeit haben. Ich glaube, das Ministerium wollte sichergehen, dass wir wissen, was wir tun“, sagt Reiss mit einem Schmunzeln.

Die Österreichische Bundeshymne und die Europahymne mit leicht steirischen Einschlägen sind für die neun Musiker Pflichtprogramm. Die beiden anderen Lieder, „Barrierefrei“ und „Wir hoiten zam“, sind in Zusammenarbeit mit der Ministerin ausgewählt worden. „Geprobt haben wir in den letzten Tagen sehr fleißig. Die beiden Hymnen müssen schließlich perfekt sitzen. Da darf uns kein Fehler passieren. Wir wollen zeigen, was wir Steirer können“, sagt Reiss.

