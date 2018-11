Die „Schicksalstage“ für die geplante Deponie im Lamingtal brechen an. Am Donnerstag gibt es eine Demonstration.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bürger werden sich für eine Demo versammeln © Pototschnig

Seit Monaten ist die geplante Deponie im Lamingtal in Kapfenberg-Stegg ein politisches Dauerthema. Nicht nur die Anrainer, auch die Gemeinden Kapfenberg, Bruck und Tragöß-St. Katharein wehren sich gegen die Pläne, dort eine Bauschuttdeponie zu errichten. Nun geht dieser Protest in eine heiße Phase. Am Donnerstag, dem 8. November, finden am Vormittag auf der L 111, der Tragößerstraße, beim ehemaligen Gasthaus Landschützer in Stegg eine Straßensperre und eine Protestkundgebung gegen die Deponie statt. Die L 111 wird ab 9.30 Uhr gesperrt, die Kundgebung beginnt um 10 Uhr.

Gekennzeichnete Parkmöglichkeiten sind begrenzt vorhanden. Es gibt aber auch einen Bus ab dem Lindenplatz beim Kapfenberger Kino nach Stegg. Die erste Abfahrt erfolgt um 9.15 Uhr, die zweite um 9.35 Uhr. Dieser Bus der MVG, gekennzeichnet mit „Sonderfahrt“, wird auch bei den Haltestellen Berndorf/LKH, Arndorf und Schörgendorf wartende Demonstranten und Demonstrantinnen gratis mitnehmen. Nach der Protestkundgebung steht dieser Bus wieder für die Rückfahrt zur Verfügung.

Die abfallrechtliche Verhandlung ist für Dienstag, den 13. November, um 9.30 Uhr im Mehrzwecksaal der Stadtgemeinde Kapfenberg anberaumt. Diese Verhandlung ist öffentlich.