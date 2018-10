Ein Auto rollte vom Schiffländ in die Mur, zwei Taucher mussten es zurück auf die Straße ziehen.

Das Auto wurde aus der Mur gezogen © FF Bruck

Einen durchaus feuchten Einsatz hatte die Brucker Stadtfeuerwehr am Sonntag zu verzeichnen: Ein Fahrzeug war vom Schiffländ in die Mur gerollt, die Feuerwehr holte den Pkw mit zwei Tauchern und sechs Mann mittels Kran so schonend wie möglich auf die Straße zurück. Personen kamen bei diesem Vorfall nicht zu Schaden.