Am 1. Oktober ist „Tag des Kaffees“. Java in Bruck seine Kunden in die Rösterei.

Das Logo im Kaffeeschaum, ein origineller Gag bei Java © Franz Pototschnig

2,9 Tassen Kaffee trinken die erwachsenen Österreicher pro Tag, ein kleiner Teil davon wird auch in Bruck geröstet. Das hat lange Tradition. Bereits in den Sechzigerjahren entstand in Bruck eine Kaffeerösterei. War es früher die Firma „Wamax“, ist es heute eine moderne Rösterei für Java-Kaffee, die vor zwei Jahren eröffnet worden ist. Am Montag lud das Unternehmen anlässlich des „Tages des Kaffees“ zu einem Tag der offenen Tür.

