Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Taucher am Hubertussee in der Walstern bei Mariazell © ÖBf/Werner Jaeger

Nach einem heißen und intensiven Badesommer haben die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) kürzlich eine Seen-Reinigungsaktion im Mariazellerland durchgeführt, und zwar am Erlauf- und am Hubertussee. Gemeinsam mit jeweils 15 Taucherinnen und Tauchern von Harry’s Tauchschule wurden Seegrund und Uferbereich der beiden Seen von allerlei Unrat befreit. Alte Autoreifen wurden ebenso herausgeholt wie Glasflaschen, Plastikbecher oder Aludosen.