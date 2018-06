Facebook

Obmann James Okolie und Integrationsreferent Christian Seidl laden zum Fest © Marco Mitterböck

Gerade erst hat der Kapfenberger Hauptplatz am Donnerstag die FH-Party beheimatet, da folgte am gestrigen Abend bereits der Auftakt zu "Six in the City". Und am heutigen Samstag geht das Feiern munter weiter, findet doch das dritte One-World-Fest statt. „Wir wollen den Kapfenbergern den afrikanischen Rhythmus weitergeben“, sagt Veranstalter James Okolie. Deshalb dürfen Musikgruppen aus mehreren afrikanischen Ländern ab 14 Uhr ebenso nicht fehlen wie Tanzvorführungen, Speisen und ein Trommelworkshop, zumal der Internationale Verein Kapfenberg (IVK) sein 10-Jahr-Jubiläum feiert und als Mitveranstalter ebenso musikalische Einflüsse einbringt.