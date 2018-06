In Kapfenberg findet erstmals ein national bedeutsamer Segelflugbewerb statt.

Veranstalter und Partner freuen sich auf die Meisterschaft © Marco Mitterböck

Mit seinem Projekt „LOGK 2020“ sucht der Kapfenberger Flugplatz seit dem vergangenen Jahr aktiv den Weg in die Öffentlichkeit, um vor allem das junge Publikum anzusprechen und zugleich den industriell wichtigen Luftfahrtstandort Kapfenberg abzusichern. Dieses Vorhaben will das Team rund um Obmann Hans Gaida und Stellvertreter Engelbert Straubinger auch in der kommenden Woche umsetzen, wenn eine Aktionswoche für die HTL-Schüler des noch jungen Luftfahrtzweiges stattfindet. „Wir wollen vor allem den Segelflug wieder stärker bewerben“, sagt Gaida, verbirgt sich dahinter doch die Grundlage des Fliegens.

