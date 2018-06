Facebook

Mithilfe der Bergrettung kam der verletzte Wanderer ins Tal © Andreas Steininger

Am Dienstag Nachmittag musste die Bergrettung Mürzzuschlag zu einem Rettungseinsatz auf der Schneealm ausrücken. Beim Abstieg von der Hochfläche hatte sich im Bereich Blarergraben ein Wanderer bei einem Sturz das linke Bein so verletzt, dass für ihn ein selbstständiges Absteigen nicht mehr möglich war. Unterstützt von Bergrettern der Ortsstelle Mürzzuschlag konnte der verletzte Alpinist dann langsam den Abstieg zum Parkplatz beim Lurgbauer antreten. Von dort wurde er mit der Rettung weiter in das LKH Bruck an der Mur gebracht.