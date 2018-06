In der Nacht auf den 15. Juni brachen zwei Männer in zwei Kindberger Lokale ein, nun wurden sie von der Polizei ausgeforscht.

Viele Süßigkeiten wurden erbeutet © APA/Joel Saget

Wie berichtet, brachen zunächst noch Unbekannte in der Nacht auf den 15. Juni in ein Vereinslokal sowie ein Café in Kindberg ein. Dabei betraten die beiden Männer zunächst das umzäunte Gelände eines Sportplatzes und gelangten durch das Zerschlagen eines Fensters in das Vereinslokal, wo sie eine Registrierkassa sowie zahlreiche Süßigkeiten stahlen. Zudem brachen sie die Hintertür eines Cafés auf und stahlen Bargeld sowie Zigaretten. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.