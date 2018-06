Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl Ploberger schaute bei Maria Wabnegg-Eberl vorbei © LR Pflanzl

Ausstellungen mit dem Namen Gartenkunst oder Blütenzauber von Maria Wabnegg-Eberl haben den Garten- und Blumenguru Karl Ploberger kürzlich in die Fölz gelockt. Schließlich finden sich dort auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern allerlei Sträucher, Blumen und Pflanzen. Diese Eindrücke will Ploberger in seiner TV-Sendung präsentieren, weshalb er nun mit einem Dutzend Mitarbeiter im Einsatz war. Begonnen beim Regisseur, den Kameramännern, Beleuchtern, Ton-Ingenieuren, Helfern und Maskenbildnern war die Gruppe stets aktiv. Dialoge, Anbautipps und Selbstversuche werden ebenso nicht fehlen, wenn die jeden Sonntag ausgestrahlte Sendung in ORF zwei zu sehen sein wird.