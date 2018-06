Facebook

Gabriela Wachter mit Stadtmarketing-Geschäftsführer Alfred Pech, Wirtschaftsreferent Werner Schmölzer und Bürgermeister Peter Koch © Stadt Bruck/Pashkovskaya

Seit 84 Jahren gibt es in der Herzog-Ernst-Gasse 3 in Bruck ein Handarbeitsgeschäft, das eine wesentliche Ergänzung zum Branchenmix in der Innenstadt darstellt. Heute leitet Gabriela Wachter liebevoll die Geschicke des Fachgeschäfts für all jene, die kreative Handarbeit schätzen. Mit Ende Juni dieses Jahres beendet Wachter allerdings ihre Tätigkeit, deshalb befindet sie sich derzeit auf der Suche nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger.

Die bisherige Pächterin des Geschäfts würde ihre Nachfolger auch in Zukunft unterstützen und in der Handarbeitsstube mithelfen. Ein umfangreiches Sortiment ist vorhanden und könnte übernommen werden. Infos für potenzielle Interessenten gibt es unter Tel. (03862) 810 12.