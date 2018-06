Facebook

Der Mann wurde ins LKH Bruck gebracht © (c) Pototschnig F.

Mit einem Arbeitsunfall endete am Montag der Tag für einen 61-jährigen Kraftfahrer aus Polen, der gegen 18 Uhr in einer Verladehalle in der Großveitsch beschäftigt war. Zur selben Zeit war ein 37-jähriger Werksarbeiter gerade dabei, einen in der Halle befindlichen Lkw mit einem elektrischen Gabelstapler zu beladen. Beim Zurücksetzen des Gabelstaplers dürfte der 37-Jährige den 61-Jährigen übersehen haben, wobei er diesen am Fuß erfasste. Dadurch wurde der 61-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Roten Kreuz ins LKH Bruck gebracht.