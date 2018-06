Facebook

Mathias Kautzky und Leni Bayer vor der Schneealm © Heike Dobrovolny

Mathias Kautzky hat mit seinem Vater das Holz beim Altenberger Wochenendhaus geschlichtet, als die Nachbarin Leni Bayer mit ihrem Haselnussstock in der Hand vor ihm stand. Leni, die Sennerin vom Ameisbühel, verbringt die Sommer nun nicht mehr auf der Alm. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten Franz Königshofer in einem Häuschen neben dem Lurgbauernhof, ihrem Heimathof in Altenberg an der Rax. Die beiden genießen nun die Zeit im Tal und pflegen den Kontakt zur Nachbarschaft, wie den Kautzkys.