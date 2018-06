Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Lehrlinge sind in der Region weiterhin sehr gesucht © Fotolia

Wie schon in den Monaten davor geben die Zahlen der Arbeitsmarktservice-Bezirke Bruck und Mürzzuschlag Grund zur Freude. Im Vergleich zum Mai 2017 ist die Arbeitslosigkeit in Bruck um fast 17 Prozent gesunken, in Mürzzuschlag gar um annähernd 21 Prozent, und das gilt gleichermaßen für Männer wie auch für Frauen.