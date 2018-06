Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Am 30. Juni findet der 32. Veitscher Grenzstaffellauf statt. Die Veranstaltung ist aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken.

54 Kilometer und gut 2000 Höhenmeter sind zu bewältigen © KK

Die Klein-Veitsch-Alm mit der Grundbauerhütte auf 1445 Meter Seehöhe ist ein kleines Idyll: eine liebliche Alm mit prächtigem Rundumblick in die benachbarte Bergwelt. Was für den gemächlichen Wanderer kaum eine Herausforderung darstellt, ist für die Teilnehmer am Veitscher Grenzstaffellauf ersehntes Etappenziel. Denn dort beginnt für die Dreierteams der letzte Abschnitt des 54 Kilometer langen Grenzstaffellaufs.