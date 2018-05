Ein umgekippter Traktor musste am Sonntag von der Feuerwehr Kapfenberg geborgen werden.

Der Trakotr kippte um © Feuerwehr der Stadt Kapfenberg

Am Sonntag, dem 27. Mai, rückte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kapfenberg am Vormittag zu einem Einsatz aus. Ein Traktor musste in Tragöß geborgen werden.

Der Traktor wurde mittels Seilwinde und drei Greifzügen aufgestellt. Nach fünf Stunden konnte das Schwere Rüstfahrzeug wieder in Kapfenberg einrücken.

Der Unfall ereignete sich im Wald Foto © Feuerwehr der Stadt Kapfenberg