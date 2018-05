Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zwei hervorragend besetzt Diskussionen gaben auf der Jubiläumsbühne in Kapfenberg Einblick in die Welt (nicht nur) der Kirche.

Ein gut gefüllter Kapfenberger Hauptplatz am Eröffnungstag © Ulf Tomaschek

Wie war ich so reich, als ich arm war ...“: David Schwingenschuh, Dechant des Dekanats Mürztal, zitierte Peter Roseggers Satz aus dem „Waldbauernbuben“ auf der Jubiläumsbühne auf dem Kapfenberger Hauptplatz. Anlässlich des 80-Jahr-Jubiläums der Diözese Graz-Seckau ist die Böhlerstadt eine von acht sogenannten steirischen „Jubiläumsbühnen“, auf denen eine Woche lang das Jubiläum gefeiert, aber auch nachgedacht wird. Das Thema in Kapfenberg lautet „Ist Armut unfair?“, Untertitel: „Was macht mich arm, was macht mich reich?“

