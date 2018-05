Kapfenberg Ganz Kapfenberg ist Bühne

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Dechanten David Schwingenschuh (l.) und Giovanni Prietl sowie die pastorale Mitarbeiterin Doris Auer-Kaltenböck präsentierten das Bühnenprogramm © Ulf Tomaschek

Am Montag geht es los: Von da an wird der Kapfenberger Hauptplatz die ganze Woche lang Bühne sein – und zwar eine von acht Jubiläumsbühnen in der Steiermark im Rahmen der Feierlichkeiten zum 800-Jahr-Jubiläum der Diözese Graz-Seckau. Das Thema für die östliche Obersteiermark: „Ist Armut unfair?“ Untertitel: „Was macht mich reich? Was macht mich arm?“

Die Eröffnung der Jubiläumsbühne findet am Montag um 16 Uhr mit dem Kapfenberger Stadtpfarrer Giovanni Prietl und Ehrengästen statt, musikalisch umrahmt von den Kapfenberger Gospelsingers. Im Anschluss an die Eröffnung findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ist Armut unfair? – Red’ ma drüber!“ statt. Die musikalische Auflockerung dazu kommt vom PRIM-Quartett der städtischen Musikschule Kapfenberg.

Wein und Maiandacht

„Trink deinen Wein mit gutem Herzen“ heißt es dann um 17.30 Uhr: Vorgestellt wird das „gottgefällige Getränk“ in der Bibel – und zum Verkosten mit dem Theologen und Hobbywinzer Maximilian Tödtling, ehe die Pfarre Breitenau um 18.30 Uhr eine Maiandacht unter dem Titel „Maria, breit’ den Mantel aus“ gestaltet.