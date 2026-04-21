Was muss ein Naturpark können? Unter dem Überbegriff Naturschutz agieren die sieben steirischen Naturparke vor allem in den Schwerpunktthemen Bildung und Erholung. Um diesem Ziel nachzukommen ist man in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessensvertretern gleichzeitig in der Regionalentwicklung tätig.

„Wenn wir wollen, dass Naturschutz, der in unserem Fall abhängig von der Kulturlandschaft ist, eine möglichst praktikable Anwendung findet, dann müssen wir mit der Wirtschaft, insbesondere der Landwirtschaft, mit dem Tourismus und anderen wesentlichen Stakeholder wie den Gemeinden eng zusammenarbeiten – und damit sind wir tief drinnen in der Regionalentwicklung“, so Matthias Rhode, Geschäftsführer der Naturparke Steiermark

Matthias Rhode präsentierte die sieben steirischen Naturparke unlängst beim Steiermarkfrühling in Wien © KLZ / Markus Hackl

Ausgelebt wird das etwa im Naturpark Mürzer Oberland. Dessen Geschäftsführer Andreas Steininger ergänzt: „Der Naturpark Mürzer Oberland verbindet Natur- und Landschaftsschutz mit der Stärkung der Region. Durch nachhaltigen Tourismus, die Förderung regionaler Produkte und die enge Zusammenarbeit mit Landwirtschaft, Kultur und Handwerk entsteht Wertschöpfung vor Ort. Wichtig ist die Initiative zur Installation von passenden Förderprojekten. So werden in einer peripheren Region Arbeitsplätze gesichert, Traditionen gepflegt und die Region weiterentwickelt – im Einklang mit dem Kulturlandschaftsraum.“

Regionalentwicklung ist zwar eine zentrale Säule im Naturpark, „aber wir können uns nicht die gesamte Palette einer Regionsentwicklung aufhalsen, wie zum Beispiel Betriebsansiedlung, schulische Bildung oder Jugendarbeit – dafür gibt es die Regionalmanagements“, so Rhode, der weiter ausführt: „Besonders im Bereich Landwirtschaft und Tourismus wollen wir im Sinne der Regionalentwicklung künftig noch stärker mitmischen.“

Ein Management für den Lebensraum

Im Naturpark Mürzer Oberland geht man sogar noch einen Schritt weiter und hat im Zuge der Managementplanentwicklung ein Konzept für Lebensraummanagement erstellt. Lebensraummanagement verknüpft ökologische, soziale, touristische und wirtschaftliche Aspekte miteinander, um Regionen langfristig lebenswert und nachhaltig zu gestalten.

„Ein wichtiges Kernziel dabei ist die Balance zwischen Landwirtschaft, Siedlungsbau, Industrie und Erholungsräumen. Dabei soll Massentourismus vermieden werden und sanfte Tourismuskonzepte gefördert werden“, erklärt Steininger. Dieses Konzept des Lebensraummanagements kann jederzeit auf andere Regionen auch außerhalb eines Naturparkes umgesetzt werden. „Etwa bei der Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung in Industrieregionen.“

Andreas Steininger ist Geschäftsführer im Naturpark Mürzer Oberland und setzt dabei bewusst auf Lebensraummanagement © KLZ / Pototschnig Franz

Praktisch angewendet wird dieses Lebensraummanagement im Mürzer Oberland bereits bei Besucherlenkungsprogrammen oder unlängst bei der Sensibilisierung der Bevölkerung bei Grillplätzen direkt an der Mürz.

„Als Naturpark haben wir ebenso auf globale Entwicklungen wie dem Klimawandel oder Strukturänderungen in der Landwirtschaft zu achten und diese in Konzepte und Projekte einfließen zu lassen. Das Landschaftsbild verändert sich, viele wertvolle Flächen gehen verloren. Hier haben wir uns ständig anzupassen. Ebenso in die Regionalentwicklung passt das Thema Baukultur. Es muss nicht auf jedem Hügel ein rosarotes Schlöss’l stehen, das Landschaftsbild soll erhalten bleiben und die Architektur sollte in die Region passen. Somit könnten Naturparke auf die Raumordnung einwirken“, sagt Matthias Rhode.