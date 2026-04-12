Man kann wohl ohne Übertreibung vom TV-Comeback des Jahres sprechen: Nach 20 Jahren im Quasi-Ruhestand kehrt Kommissar Rex ab Montagabend endlich wieder auf die Fernsehschirme der Nation zurück. In seiner Neuauflage jagt die bekannteste Spürnase der Neunziger dann an der Seite von Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher wöchentlich dem Verbrechen hinterher – samt zugehöriger Wurstsemmel selbstverständlich.

Der Kommissar und sein Team bei der Premiere: (v.l.) Maximilian Brückner, Doris Golpashin und Ferdinand Seebacher © IMAGO

Die Vorfreude auf die sechs neuen Folgen ist bei Fans der Kultserie bereits entsprechend groß, auch in der Gemeinde Semmering fiebert man der Ausstrahlung bereits entgegen. Die vierte Episode unter dem Titel „Tod im Rampenlicht“ wurde nämlich im Herbst im altehrwürdigen Südbahnhotel gedreht. Im Fernsehen ist sie am 4. Mai zu sehen.

Kommissar Rex beim Dreh im Südbahnhotel © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Wir sind immer froh, wenn der Semmering in den Mittelpunkt gestellt und in die Welt hinausgetragen wird“, erklärt Bürgermeister Hermann Doppelreiter dazu. Dank seiner Lage und seiner gut erhaltenen historischen Bauweise sei das Südbahnhotel als Filmkulisse „sehr gut geeignet“ und erfreue sich auch darüber hinaus großer Beliebtheit bei Veranstaltern, betont er.

Vom Zuschauer zum Besucher?

So gastieren etwa bereits im Juli die Festspiele Reichenau mit einer Produktion von „Krieg und Frieden“ im 1882 errichteten ehemaligen Grand Hotel. Um ein Theaterstück geht es auch in der Folge von „Kommissar Rex“: Gemeinsam mit Herrchen Chefinspektor Max Steiner (Maximilian Brückner) und Sanitäterin Julia (Maddalena Hirschal) besucht der tierische Kommissar nämlich eine Vorstellung im pittoresken Südbahnhotel.

Maximilian Brückner spielt in der Serie Chefinspektor Max Steiner, der das Herrchen von Rex ist © IMAGO

Dort geraten sie jedoch nach der Vorstellung mit den Schauspielerinnen und Schauspielern mitten in eine Geiselnahme, die Teil eines gefährlichen Planes des ehemaligen technischen Leiter des Theaters (Gerhard Liebmann) ist. Für die Dreharbeiten wurden Teile des ehemaligen Hotels umdekoriert, aber ohne seinen einzigartigen Charme dabei zu verlieren.

Das Südbahnhotel am Semmering war schon öfter als Kulisse in Film und Fernsehen zu sehen © KLZ / Moritz Prettenhofer

Vom Besuch des tierischen Kommissars hofft man in Semmering-Kurort jedenfalls zu profitieren, etwa in touristischer Hinsicht: „Es wird sicher einen Output geben“, meint Doppelreiter. „Vielleicht insofern, dass der eine oder andere dadurch zu Besuch in die Region kommt.“ Einen Ausflug sei der Semmering schließlich im Sommer und im Winter allemal wert. Auch die Schauspieler schwärmten bei den Dreharbeiten bereits über den Besuch im Südbahnhotel.